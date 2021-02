Sartori: se ristoratori in piazza denunciati pronto team legali difensori di FdI

“In relazione alla grande manifestazione di lunedì a Genova, pacifica e spontanea, a cui hanno partecipato tantissime persone non solo del mondo della ristorazione, per rivendicare il diritto al lavoro e compensi economici che garantiscano la sopravvivenza a tante attività durante questa interminabile emergenza a causa del Covid-19, come Fratelli d’Italia Liguria esprimiamo la nostra vicinanza a tutte queste categorie.

Questo non per connotare politicamente questa protesta, che è e deve rimanere apartitica, ma perchè riteniamo comunque che non si possa rimanere insensibili e distanti da un settore che essenziale dell’economia che sta lottando per la propria sopravvivenza.

Con insistenza da ieri circolano però notizie, che ci auguriamo infondate confidando nel tradizionale buon senso delle Forze dell’ordine a cui va un sentito ringraziamento per la gestione della manifestazione, che si vorrebbero individuare e denunciare gli organizzatori e i partecipanti a questa giornata di protesta.

Sarebbe l’ennesima beffa per chi da mesi vede calpestati i propri diritti fondamentali e che vive il presente economico con grande e comprensibile preoccupazione.

Fratelli d’Italia valuterà in tal caso, al suo interno e presso chi condividerà l’iniziativa, se formare un team legale per assistere chi fosse sanzionato dato che, se il rispetto della legge e delle pronunzie dei giudici viene sempre prima di tutto, è necessario che ciascuno, e in particolare chi a causa delle traversie dei recenti mesi, manchi dei mezzi economici, sia messo in condizione di potersi difendere e far valere le proprie ragioni in tutte le sedi idonee”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili di Fratelli d’Italia del dipartimento ristorazione e locali notturni Augusto Sartori Regione Liguria, Danilo Scala Genova città, Alex Molinari provincia di Genova, Andrea Ballerini provincia di La Spezia.