Sarà ancora Chiavari la casa della Champions della Pro Recco, 8 marzo alle 18:30 la “Mario Ravera” ospiterà il match contro il Marsiglia

La sfida agli ex Velotto, Prlainovic e Bodegas, segnerà l’esordio dei ragazzi di mister Sukno nel girone dei quarti di finale, in questa nuova formula che prevede gare di andata e ritorno con le prime due formazioni a qualificarsi per la Final Four in programma a Malta (5-7 giugno).

Un grande evento reso possibile dalla collaborazione con la Chiavari Nuoto e il Comune di Chiavari che come nelle tre precedenti sfide farà registrare il sold out; i biglietti sono in vendita da questa mattina sul sito Eventbrite.com al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pro-recco-marsiglia-837745087107?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Si giocheranno a Recco, invece, le due partite europee in programma a maggio contro Jadran Spalato e Novi Beograd: il regolamento di European Aquatics consente di giocare in impianti all’aperto solo dopo il 30 aprile.