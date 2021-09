Sappe: Ancora problemi al carcere di Sanremo: trovata droga e telefonino

“Dopo le aggressioni, sequestro di agenti, risse, celle incendiate – spiega il SAPPe della Liguria – ora i detenuti, approfittando del momento loro favorevole per un alleggerimento della sorveglianza, cercano di introdurre in istituto sostanze stupefacenti e altri oggetti non consentiti.”

La Polizia Penitenziaria di Sanremo durante un normale controllo ha trovato 4 grammi di eroina ad un detenuto rientrato dal permesso il quale aveva nascosto anche due carica batterie, sinonimo di presenza di un telefonino all’interno dell’istituto e di traffico di droga.

Ma i controlli sono andati ben oltre infatti presupponendo il possesso di altra quantità di sostanza stupefacente forse per ingestione di ovuli, è stato condotto in ospedale per esami RX con esito negativo.

Per maggiore scrupolo la Polizia Penitenziaria ha effettuato un controllo anche nelle celle dei detenuti semiliberi ed al loro interno hanno rinvenuto un telefonino.

“Episodio gravissimo – esordisce il segretario Lorenzo – in quanto la circolazione di sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario può produrre situazioni pericolosissime, mentre i telefonini consentono di mantenere allacciati io contatti con l’ambiente malavitoso esterno.”

“I fatti di cronaca come quelli di Frosinone dove un detenuto era entrato in possesso di una pistola, – spiega il SAPPe – c’insegnano che non bisogna allargare troppo le maglie dei controlli. I telefoni in possesso ai detenuti rappresentano quel veicolo di comunicazione con la malavita esterna inoltre se i corrieri che introducono gli oggetti vietati all’interno delle carceri sono gli stessi detenuti che fruisco dei famosi permessi premi, allora l’orizzonte dei dubbi si allarga ulteriormente; se effettivamente vi è la necessità di evitare fatti di cronaca che apostrofano negativamente la gestione degli istituti penitenziari, allora bisogna rivedere il sistema penitenziario e le competenza della Polizia Penitenziaria, commenta Lorenzo. Il carcere di Sanremo ha un pericolo trend negativo per quanto riguarda gli eventi critici 68 autolesionismi, 9 telefoni cellulari ritrovati, ritrovato anche un coltello, 18 risse, sono solo una piccola parte della vita penitenziaria sanremese ai quali bisogna porvi rimedio prima che la situazione peggiori.”