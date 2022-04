Santa Margherita Ligure, la Pasqua della ARGUS arriva dal mare

Pasqua con la Canottieri Argus, la Pro Loco e il Consorzio delle Arti Marinare di Santa Margherita Ligure.

Sabato 16 aprile il consiglio direttivo dell’Argus consegnerà le tradizionali uova di Pasqua ai giovani atleti, che per l’occasione sfileranno in mare. Appuntamento dalle 10 alle 13 alla Rosa dei Venti dei giardini a mare. Palloncini in omaggio per tutti i bambini presenti.

“Anche quest’anno abbiamo voluto festeggiare la Pasqua in modo speciale con i nostri ragazzi – spiega Claudio Marsano, presidente della Canottieri Argus 1910 – Ovviamente per una società sportiva di canottaggio il posto più indicato è sull’acqua. I nostri giovani agonisti sfileranno con le loro barche davanti alla spiaggia di Ghiaia, poi consegneremo le uova di Pasqua: è il nostro modo di ringraziarli per l’impegno che profondono quotidianamente negli allenamenti e nelle gare. Negli ultimi mesi sono infatti arrivati parecchi risultati importanti, con vittorie e piazzamenti in gare regionali e nazionali. Ringraziamo anche la Pro Loco del presidente Adriano Bena e il Consorzio delle Arti Marinare, per l’aiuto che ci hanno dato nella realizzazione di questa iniziativa”.

Quindi, Buona Pasqua a tutti dalla Canittieri Argus

Pa.Fiz.