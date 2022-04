Samp-Salernitana, nessun segno X in serie A

Nessun pareggio in cinque sfide tra Samp e Salernitana in Serie A: tre successi dei blucerchiati (incluso quello del match d’andata dello scorso 21 novembre per 2-0) e due vittorie per i granata.

Considerando tutte le competizioni, la Sampdoria ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro la Salernitana mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. L’ultima rete dei campani risale al 13 gennaio 2002 al Ferraris in Serie B (sconfitta 1-2, ma rete dell’iniziale vantaggio di Fabio Vignaroli). In generale considerando anche Serie B e Coppa Italia, la Sampdoria ha vinto 11 delle 17 sfide contro la Salernitana (2N, 4P) con una differenza reti positiva di +8.