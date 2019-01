Sanremo, centrodestra compatto presenta Tommasini sindaco: pulizia e sicurezza

“Pulizia, sicurezza e frazioni, sono gli ingredienti base del programma per rilanciare Sanremo”.

Lo ha dichiarato oggi il candidato sindaco di Sanremo Sergio Tommasini, 45 anni, manager con esperienze nella gestione di aziende di rifiuti.

A dispetto di chi credeva che il centrodestra compatto non riuscisse ad esprimere una candidatura univoca, stamane il manager 45enne è stato presentato dai vertici locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Sergio Tommasini è anche espressione del gruppo civico dei 100. La sua lista si chiama infatti “Cento per cento Sanremo” e da mesi ha lavorato per con Lega-FI-FdI per creare l’alternativa al sindaco uscente Alberto Biancheri che si ricandiderà contro il centrodestra.

In riferimento all’outlet di Valle Armea “The Mall” il candidato sindaco ha dichiarato: “Ci impegneremo per non desertificare commercialmente Sanremo”.