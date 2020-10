San Fruttuoso, 23enne ubriaco e senza mascherina: sanzionato

Questa notte i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno sanzionato, in via Torti, un 23enne genovese per ubriachezza e per la violazione delle misure volte al contrasto del contagio da Covid19.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di alcuni residenti circa la presenza di assembramenti davanti ad un bar della via.

Sul posto, seduti sulle panchine, erano presenti alcuni giovani tra i quali il 23enne in evidente stato d’ebbrezza alcolica e privo di mascherina.

Agli agenti che lo esortavano ad indossarla ha risposto, con gergo scurrile, che non aveva intenzione di farlo e che non gli importava nulla della Polizia.