Sampierdarena, girano con palo segnaletica: denunciati genovese e 2 sudamericani ubriachi

Intorno alle 7 di oggi un genovese e due sudamericani, in evidente stato di alterazione alcolica, sono stati fermati dai carabiniri mentre camminavano in via Pieragostini a Sampierdarena con in mano un palo della segnaletica stradale e il cartello indicante un attraversamento pedonale.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Sampierdarena, li hanno identificati in un 22enne genovese, un peruviano di 21 anni e un ecuadoriano di 23 anni. Tutti studenti.

Successivamente, sono stati denunciati in stato di libertà per “ ubriachezza e concorso in ricettazione”.

Il cartello è stato restituito alla società “Aster” concessionaria del Comune di Genova.