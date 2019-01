Sampierdarena, cinghiale a spasso in via Carlo Rolando

Un cinghiale, per nulla infastidito dalla presenza dei passanti, è comparso in via Carlo Rolando a Sampierdarena. Si tratta di un giovane cinghiale, probabilmente sceso dalle alture alla ricerca di cibo.

L’animale è stato notato intorno alle 10 in via Rolando mentre procedeva annusando i cassonetti.

I residenti hanno chiamato il 112 che ha informato la Regione che ha fatto intervenire gli agenti dell’ex polizia Provinciale, che hanno fatto spostare l’animale in direzione del Campasso, in una zona meno popolata, per tentare di catturarlo.

Sui social, nel mentre comparivano prime foto dell’animale per strada, prime fra tutte quelle di Noi di San Pier d’Arena.