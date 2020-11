Sampierdarena, 33enne romeno non indossa mascherina e minaccia poliziotti: denunciato

Ieri in via Giovanetti a Genova Sampierdarena i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un 33enne romeno per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale sanzionandolo anche per ubriachezza e per la violazione della normativa “anti Covid”.

Lo straniero è stato fermato dagli agenti mentre camminava senza mascherina e in evidente stato d’ebrezza alcolica.

Inoltre, sono emersi a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Invitato a indossare il dispositivo di protezione individuale, ha cominciato a minacciare i poliziotti agitandosi e sgomitando per evitare il controllo.