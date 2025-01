Riabilitazione e ritorno in campo

Il calciatore della Sampdoria, Gennaro Tutino, ha recentemente subito un intervento chirurgico perfettamente riuscito, eseguito dalla prof.ssa Giulia Favilli, illustre ortopedico di fama internazionale. L’operazione è stata effettuata presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, una struttura di eccellenza nel trattamento chirurgico e riabilitativo di atleti professionisti.

Intervento chirurgico mininvasivo per Gennaro Tutino

Gennaro Tutino, che aveva riportato una grave frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra a seguito di uno scontro in campo, è stato trattato dalla prof.ssa Favilli e dal suo team con una tecnica mininvasiva di osteosintesi. Questo approccio innovativo ha permesso di risolvere la frattura articolare verticale in modo efficace e con un rapido recupero. Grazie all’eccellenza dell’intervento, il calciatore ha già ricevuto le dimissioni. Ora potrà avviare il percorso di riabilitazione che lo riporterà in campo nel più breve tempo possibile.

Casa di Cura San Rossore: centro di eccellenza per il trattamento degli sportivi

La Casa di Cura San Rossore si conferma ancora una volta come un centro di riferimento nazionale e internazionaleper il trattamento chirurgico, medico e riabilitativo degli sportivi di alto livello. La struttura si distingue per l’eccellenza dei suoi specialisti e per l’uso di tecnologie all’avanguardia nella cura degli infortuni sportivi.

San Rossore Sport Village: eccellenza nella riabilitazione sportiva

Oltre alla Casa di Cura San Rossore, la struttura ospita anche il San Rossore Sport Village, un centro di eccellenza per la riabilitazione sportiva. La direzione del dipartimento di Medicina dello Sport è affidata al Prof. Enrico Castellacci, presidente della L.A.M.I.C.A (Libera Associazione dei Medici Italiani del Calcio) e medico emerito della nazionale italiana di calcio. Questo centro è riconosciuto per l’alto livello dei trattamenti riabilitativi, che sono fondamentali per il recupero degli atleti.

Un futuro positivo per Gennaro Tutino

Con il successo dell’intervento chirurgico e l’avvio del programma riabilitativo, il calciatore della Sampdoria Gennaro Tutino è sulla buona strada per un ritorno in campo. Grazie all’eccellenza medica della Casa di Cura San Rossore e del San Rossore Sport Village, il recupero del giocatore sarà supportato da un percorso di riabilitazione.

