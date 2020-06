Sampdoria, allenamenti duri in vista dell’Inter. Ferrero: “Nessuno si è fatto avanti per rilevare la società”

La Sampdoria prosegue regolarmente gli allenamenti a Bogliasco in vista della gara con l’Inter.

Tutti gli effettivi sono a disposizione di Mister Ranieri, che può quindi lavorare con la massima serenità.

Tra i più euforici nella rosa blucerchiata c’è Gabbiadini (nella foto), in genere persona tranquilla e taciturna. Evidentemente la vicenda Covid-19, dove è stato suo malgrado protagonista, lo ha cambiato.

Come si legge sul sito ufficiale della Società, il centravanti blucerchiato è particolarmente carico in vista della ripresa del campionato.

“Dopo questo lungo stop – spiega il bomber ai tifosi – è importante capire il proprio corpo. Ma vogliamo giocare. Brutto stare senza pubblico, però abbiamo una salvezza da conquistare. I nostri tifosi saranno comunque nella nostra testa, sempre al nostro fianco. È bello essere tornati tutti insieme sul campo. Ci mancava allenarci. Giocare ogni tre giorni è quasi un altro sport. Viaggi sempre, ti alleni poco e l’importante è soprattutto recuperare le energie. Ci stiamo allenando anche per questo. I presupposti sono buoni e stiamo facendo di tutto per prepararci al meglio a questo finale di campionato. Le parole e i racconti dei miei genitori, che ancora abitano lì, mi hanno lasciato dentro molto. Io ho avuto il Covid ma sono stato bene: non tutti possono dire lo stesso. Ho ancora negli occhi il video delle bare portate via dai militari: un’immagine bruttissima. Io però conosco i bergamaschi: sono forti e sapranno superare questo momento. Speriamo di esserci messi alle spalle il peggio”.

Insomma, dichiarazioni che fanno vedere tutta la maturità del ragazzo.

Intanto nuove illazioni sulla cessione della Società.

Nelle ultime ore si è parlato diffusamente di una nuova cordata pronta a rivelare il pacchetto societario di Massimo Ferrero.

Si tratta però con ogni probabilità dell’ennesima pista falsa.

Il padre-padrone blucerchiato ha fatto chiarezza il prima persona su queste voci:

“Non c’è assolutamente niente di vero – ha confermato stizzito Ferrero – e smentisco categoricamente questa ipotesi. Nessuno si è fatto avanti per rilevare la Sampdoria.”

Insomma, nulla di nuovo all’orizzonte, quando la piazza ed i tifosi organizzati sono sempre di più sul piede di guerra.

Tra l’altro, c’è anche la grana rimborso-biglietti, che la società si sta rifiutando di restituire.

Per questo c’è una forte iniziativa a livello legale del Movimento Consumatori e della Federsupporter.

Staremo a vedere. Sono cose – come in genere si scrive, anche con un poco di retorica, in questi casi – che mai si vorrebbero vedere in un ambiente sportivo.

Al di là di tutto, la Samp pare saldamente nelle mai dell’imprenditore romano, con i suoi 13 milioni di passivo.

Franco Ricciardi