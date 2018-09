Samp, vittoria con Napoli goduria massima

Tre gol e il Napoli va al tappeto. Massimo Ferrero è euforico al termine del successo ottenuto sugli azzurri.

«Le vittorie sulle grandi squadre mi fanno godere – afferma all’Official Media blucerchiato -. Quagliarella ha questi colpi: è un calciatore che può dare ancora tanto al calcio italiano e poi c’è Defrel, per molti una sorpresa, per me un fuoriclasse. Ci tengo a ringraziare i tifosi per l’iniziativa solidale nei confronti di chi ha perso molto nel tragico incidente di ponte Morandi: dobbiamo ricordarci di queste persone anche nei mesi a venire». Un Ferrero su di giri nel derby dei cinema come lo chiama lui.