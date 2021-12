Samp, Vidal su Ferrero: Ha 200 milioni di debiti, è fallito

Continuano ad emergere particolari dalle intercettazione fatte a Massimo Ferrero, ex presidente della Samp ora gli arresti.

“Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria! […] Massimo ha duecento milioni di euro di debiti”. Nonostante ciò, Vidal riferisce l’intenzione di Ferrero di acquistare un appartamento: “Quando mi ha parlato di questo progetto gli ho detto: Massimo mi fai quasi ridere… Sei pieno di debiti… Non sai come ne uscirai e pensi a comprare?”.

E Diamanti replica: “È stata fatta talmente tanta m… dentro queste società che è veramente preoccupante come sono state gestite. Perché Massimo Ferrero è un eccezionale commerciale, ma anche il peggior nemico di sé stesso. Lui dice di non essere avido, ma in realtà vuole sempre di più… Il tema è che se gli dici che stai chiudendo la vendita di una società a ottanta, lui ne vuole cento. Se gli dici cento, ne chiede centoventi. Mi sembra di lavorare per uno limitato. Lui mi dice “io voglio prendere più di questo”, io gli dico “Massimo ma sei fallito!””.