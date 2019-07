Samp-Vicenza, Di Francesco: Squadra imballata

Doppia amichevole per la Sampdoria con il Real Vicenza e doppia è anche l’analisi di Eusebio Di Francesco.

Dai«La prima gara è stata più impegnativa della seconda per il valore dell’avversario – spiega il tecnico -. Mi aspettavo la mia squadra un po’ stanca e imballata a causa del lavoro svolto in questa prima parte di ritiro, ma nel secondo tempo ho visto ottime manovre. Nella seconda sfida c’erano più giovani in campo e di conseguenza maggior esuberanza. Cerco di trasmettere la voglia di osare per divertire e divertirci».

Prosegue ora il lavoro per raggiungere la forma ottima e l’affiatamento del gruppo.