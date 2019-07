Genoa, truppa rossoblù sottotorchio dei preparatori atletici

Quattordici gradi a metà pomeriggio. E via ai test in campo dopo il riscaldamento in palestra. Dopo l’arrivo a Neustift i giocatori, suddivisi in tre gruppi, sono sfrecciati alla SportPlatz per la prima seduta curata dai preparatori con un team ad hoc. Forza e velocità sono state due delle materie affrontate all’interno del primo banco di prova. Un tipo di lavoro che proseguirà martedì mattina con altre rilevazioni dello stesso stampo, per inserire i primi file in banca dati e monitorare le performance di ognuno. Dal pomeriggio entrerà in scena mister Andreazzoli per il primo allenamento collettivo con il pallone. La pioggia ha impartito già la propria benedizione al gruppo durante la seconda fase dell’allenamento: tutto un altro mondo rispetto alla calura di questi giorni in Liguria. A dare la carica a Criscito e compagni, con la prima tornata di foto e autografi, qualche decina di aficionados. Stasera dopo la cena è prevista una serie di riunioni. Dopo le lunghe vacanze, il Genoa è tornato in campo!