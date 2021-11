Samp-Verona, Ekdal: Contento per il gol e la vittoria

Così si fa. Albin Ekdal ha trascinato la Sampdoria, arricchendo una prestazione maiuscola con un colpo di testa da campione.

Dopo il 3-1 in rimonta sull’Hellas Verona lo svedese ha parlato così: «Abbiamo reagito molto bene allo svantaggio, anche perché stavamo giocando bene. Potevamo fare anche due gol nel primo tempo, ma non ci siamoo riusciti. Eppure eravamo convinti di poterla vincere e alla fine lo abbiamo fatto».

Fisico. «Sono contento per il gol – racconta il centrocampista, nella giornata di Serie A dedicata alla lotta alla violenza contro le donne -, la dedica per questa rete speciale va alla mia compagna Camilla, che oggi compie gli anni. Continuiamo così: siamo sulla strada giusta. Io mi sento bene e se sto bene fisicamente do il meglio, perché il mio è un gioco molto fisico. Sono convinto che possiamo fare bene anche a Firenze, dove abbiamo già vinto l’anno scorso. Peccato solo non esserci, ma il mio obiettivo sarà quello di farmi trovare pronto poi per la Lazio».