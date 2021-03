Samp, tutti i record di capitan Quagliarella

Capitan Fabio Quagliarella non smette mai di stupire. L’attaccante blucerchiato a Bologna ha segnato il suo 95° gol in blucerchiato, mostrando tutto il suo talento: tempismo, senso del gol e cinismo d’area di rigore. Nono centro in campionato per il numero 27, miglior marcatore del Doria anche in questa stagione. Se si estende la ricerca alle reti segnate in Serie A con la nostra maglia, Quaglia si è definitivamente lasciato alle spalle Bassetto e ha davanti a sé solo Mancini. Impressionante.

Presenze. Altra nota da highlander: con quella di ieri al “Dall’Ara”, il veterano ha raggiunto quota 400 presenze in A da titolare. Solo sette giocatori di movimento c’erano riusciti prima di lui nell’era del calcio moderno, quella dei tre punti a vittoria. Dati davvero stupefacenti e che potrebbero presto essere nuovamente aggiornati.