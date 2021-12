Samp-Torino 2-1, Verre-Quagliarella spingono i blucerchiati agli ottavi

Continua il momento positivo della Samp che vince 2-1 contro il Torino in Coppa Italia e si regala la sfida contro la Juventus.

Match equilibrato già dalle prime batture. Dopo i due rigori segnati da Quagliarella nel primo tempo, e Mandragora nella ripresa, su segnalazione attenta del VAR per fallo di Chabot inizialmente non visto dal direttore di gara, è una rete di Verre su assist di Ciervo a decidere il match che manda la Samp agli ottavi di Coppa Italia. A gennaio dunque sarà sfida contro la Juventus per gli ottavi di finale.

Sampdoria 2

Torino 1

Reti: p.t. 16′ Quagliarella rig.; s.t. 9′ Mandragora rig., 15′ Verre.

Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot (25′ s.t. Colley), Murru; Depaoli, Thorsby (1′ s.t. Silva), Askildsen, Ciervo (25′ s.t. Candreva); Verre (36′ s.t. Gabbiadini); Quagliarella (26′ s.t. Caputo).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Yoshida, Bereszynski, Yepes Laut, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Rincon, Buongiorno (25′ s.t. Rodriguez); Aina (35′ s.t. Praet), Baselli, Mandragora (35′ s.t. Kone), Ansaldi; Linetty (17′ s.t. Warming), Brekalo (25′ s.t. Pjaca); Zaza.

A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Lukic, Singo, Sanabria, Vojvoda.

Allenatore: Juric.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Assistenti: Yoshikawa di Roma 1 e Lardato di Taranto.

Quarto ufficiale: Prontera di Bologna.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Tegoni di Milano.

Note: ammoniti al 5′ s.t. Chabot, al 14′ s.t. Buongiorno, al 18′ s.t. Ciervo, al 24′ s.t. Murru, al 43′ s.t. Askildsen per gioco scorretto, al 48′ s.t. Silva per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 3.124 (incasso 31.650 euro) di cui 2326 mini-abbonamenti (rateo 24.509 euro); terreno di gioco in buone condizioni.