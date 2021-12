Pallavolo – Punto del Podenzana contro la vicecapolista

Podenzana – Il Podenzana Tresana manca il terzo successo consecutivo, ad ogni modo raccoglie punti una volta di più e contro una Serteco terza in classifica, è indubbio che mister Davide Cozzani e le sue ragazze stanno lavorando molto bene. Oltretutto di fronte c’era la vicecapolista che pur a Barbarasco s’è trovata due volte sotto d’un set e per ultimo, ma non da ultimo, s’è trattato di piacevolissima partita.

Per la cronaca, valligiane con la Torrini palleggiatore e la Briglia in diagonale, in mezzo la Giovanelli e la Bartoli con Jessica Leonardi libero; all’ala la Protopapa e capitan Francesca Leonardi.

Due 3-0 nelle altre due partite della 7.a giornata, uno a favore del Paladonbosco Genova contro l’Avis Casarza Ligure a Sampierdarena, l’altro del Tigullio Project sulla Normac Ge a Santa Margherita Ligure (a riposo la capolista Admo Lavagna…).

Ecco infine l’odierna graduatoria, nel Girone B della Serie C ligure femminile, che vede le rossoblù sempre saldamente a centroclassifica: Admo punti 18; Serteco 14; Tigullio 12; Podenzana 8; Paladonbosco 6; Normac 5; Avis 0.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – SERTECO SCHOOL 2 – 3

SET: 25-19 / 21-25 / 28-24 / 14-25 / 9-15.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Torrini 3, Briglia 16, Giovanelli 11, Vartoli 8, Leonardi F. 8, Protopapa, 9, libero Leonardi J; n.e. Deste, Bacchini, Benvenuti, Tavolaccini e Rocca. All. Cozzani.

SERTECO SCHOOL GENOVA: Grattarola, Battilana, Ghersi, Bottino, Mohamed, Tirozzi, Torrazza, liberi Panciroli e Api; n.e. Della Rosa, Franco, Tadei e Virzì. All. Corrado.

ARBITRI: Mancuso e Lazzerini.