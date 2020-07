Samp-Spal, i precedenti e le statistiche della sfida

Sono 35 i precedenti tra Sampdoria e SPAL in Serie A: per i blucerchiati 12 vittorie, 12 pareggi e 11 partite perse.

Un solo pareggio nelle ultime 13 sfide di Serie A tra Sampdoria e SPAL (1-1 a Ferrara, nel 1965): nel parziale cinque successi emiliani e sette vittorie liguri.

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre gare nel massimo campionato contro la SPAL – per i blucerchiati è una serie record di successi contro i ferraresi nella competizione.

Dal ritorno in A della SPAL, 12 delle 13 reti segnate nelle gare tra ferraresi e Sampdoria sono arrivate da dentro l’area di rigore: l’unica eccezione è stata la punizione diretta di Kurtic nello scorso campionato.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

Sono 17 le sfide in tra Sampdoria e SPAL in casa dei blucerchiati nel massimo campionato: il bilancio si compone di 7 vittorie interne, 6 pareggi e 4 successi esterni.

L’ultimo pareggio in Liguria tra Sampdoria e SPAL nella massima serie risale al 1962: da allora un successo dei ferraresi è stato seguito da cinque vittorie dei blucerchiati.

La Sampdoria ha vinto le ultime cinque sfide interne contro la SPAL in Serie A: tra le squadre partecipanti a questo torneo, solo contro il Brescia (sette nel 2003) i blucerchiati vantano una striscia di successi casalinghi più lunga.

STATO DI FORMA

La Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1V), una sconfitta in più di quelle arrivate nelle prime otto partite interne della gestione Ranieri (2V, 4N).

Quattro vittorie in 15 sfide casalinghe sono il peggior rendimento interno della Sampdoria in Serie A in una singola stagione dal 1982/83.

In ben 13 delle 15 trasferte disputate in questo campionato la SPAL non ha segnato più di una rete, restando a secco di gol in sette gare esterne nella Serie A in corso.

Scontri diretti

12/12/11 V / N / P 11/12/12

36-36 Gol fatti – subiti

V/V/V/P/V Ultime cinque sfide P/P/P/V/P

Ultima partita:

04/11/2019 – SPAL – Sampdoria 0-1 (0-0)