Giochiamo la partita tra Samp e Roma con numeri e statistiche targati Opta.

SCONTRI DIRETTI Sfida numero 126 tra Sampdoria e Roma in Serie A, per un bilancio finora di 39 successi blucerchiati, 51 giallorossi e 35 pareggi. La Roma è imbattuta da cinque gare di Serie A contro la Sampdoria, parziale in cui ha ottenuto quattro successi e un pareggio – lo stesso numero di vittorie che aveva registrato nelle precedenti 12 sfide contro i blucerchiati. Tuttavia, tra le squadre affrontate almeno 100 volte, la Roma è quella contro cui la Sampdoria vanta la percentuale più alta di vittorie in Serie A: il 31.2%. La Sampdoria è rimasta a secco di gol in tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Roma, realizzando una sola rete nel parziale (a segno Manolo Gabbiadini nella gara persa 2-1 nel giugno scorso). Sampdoria e Roma hanno pareggiato soltanto una delle ultime 13 partite di Serie A disputate nel girone di ritorno: 2-2 nel marzo 2009; da allora, cinque vittorie per parte.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA La Roma non ha perso neanche una delle ultime sette gare di Serie A disputate al “Ferraris” tra Sampdoria e Genoa (3V, 4N) e ha trovato il successo nelle due più recenti; non fa meglio da maggio 2008 (tre vittorie di fila in questo stadio, con Luciano Spalletti in panchina). La Roma è la squadra contro cui la Sampdoria ha tenuto la porta inviolata più volte in casa nel massimo torneo: 29, compresa l’ultima nell’ottobre 2019 (0-0).