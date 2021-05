Entella-Vicenza, le statistiche della sfida del Comunale

Recupero col Pescara a parte, riprende ufficialmente la Serie B dopo lo stop forzato e l’Entella fa ritorno al Comunale: primo impegno casalingo per Mister Gennaro Volpe, che oggi alle 14:00 avrà davanti il Vicenza di Mimmo Di Carlo. È il momento di scoprire qualcosa in più sui prossimi avversari dei biancocelesti.

Punti e statistiche

Il Vicenza ha totalizzato 41 punti fino a qui ed occupa il 14esimo posto della classifica, a 4 lunghezze dai playout. Nelle ultime 5 i biancorossi arrivano da 3 sconfitte di fila con Ascoli, Reggina e Lecce. Prima di queste erano arrivate due vittorie contro Pescara e Cittadella. Leggermente meglio in trasferta che in casa i ragazzi di Di Carlo: lontano dal Menti hanno infatti ottenuto un punto in più.

Il calciatore di movimento più utilizzato dal Vicenza è Daniel Cappelletti (2406’), davanti ad Emanuele Padella (2285’) ed Antonio Cinelli (1925’). Il più sostituito della rosa è invece l’attaccante Stefano Giacomelli (19 volte). I più subentrati sono invece Gabriele Gori e Jari Vandeputte: entrambi hanno fatto il loro ingresso in campo dalla panchina rispettivamente 15 e 14 volte.

Gli avversari da tenere d’occhio

Nessuno come Riccardo Meggiorini in zona gol tra le fila biancorosse: 11 reti in stagione per lui, ben distaccato da Gabriele Gori e Nicola Dalmonte, entrambi a quota 4 reti. Capitolo assist: è Stefano Giacomelli il leader nel mettere in porta in compagni, con ben 7 assist realizzati sino a qui.

Gli ex della gara

Un solo ex biancoceleste nella rosa dei Lane, ma non prenderà parte alla gara per squalifica: si tratta di Emanuele Padella, per 6 mesi all’Entella nell’anno della prima promozione in serie cadetta (2013-2014). Il difensore collezionò 18 presenze fino a gennaio con la maglia dei Diavoli neri, prima di essere ceduto al Benevento.

Gli assenti e i rientri

Oltre Padella, anche Luca Rigoni salterà Entella-Vicenza per squalifica. In infermeria invece Davide Lanzafame, alle prese con problemi muscolari. In dubbio, ma sulla via del recupero, Nicola Dalmonte e Riccardo Meggiorini.

I precedenti

Sarà l’undicesimo incontro ufficiale tra Entella e Vicenza. Biancocelesti mai sconfitti in tutti i precedenti al Comunale e ben due vittorie per 4-1 contro i biancorossi tra il 2015 e il 2016: nel primo caso reti di Masucci, Costa Ferreira e doppietta di Ciccio Caputo. Da ricordare sicuramente la sfida più recente, quella dell’andata, quando l’Entella sconfisse il Vicenza al Menti grazie alla rete di Ilias Koutsoupias.

06/10/2013 – Vicenza-Entella 1-1

09/11/2013 – Entella-Vicenza 0-0 (Coppa Italia Lega Pro)

02/02/2014 – Vicenza-Entella 1-1

13/12/2014 – Entella-Vicenza 2-1

02/05/2015 – Vicenza-Entella 0-0

19/12/2015 – Entella-Vicenza 4-1

07/05/2016 – Vicenza-Entella 2-1

01/10/2016 – Entella-Vicenza 4-1

28/02/2017 – Vicenza-Entella 2-2

30/12/2020 – Vicenza-Entella 0-1