Samp, ripresa allenamenti individuali il 6 maggio

È arrivato ieri sera il tweet, dal profilo ufficiale della Sampdoria, che annunciava la ripresa degli allenamenti, in data 6 maggio

. Ovviamente si tratta di allenamenti individuali, in modo da non correre alcun tipo di rischio in termini di sicurezza. Quindi da mercoledì 6 maggio, come deciso dalla giunta regionale, la Sampdoria apre i cancelli del suo centro sportivo il Gloriano Mugnaini di Bogliasco, ai giocatori che vorranno allenarsi li, infatti questa scelta sarà assolutamente facoltativa senza alcun obbligo. Questo è un primo passo verso una ripresa che però appare sempre più incerta, nonostante la volontà dei club, che stanno cercando in qualsiasi modo di far riprendere prina gli allenamenti collettivi e poi il campionato in modo da poterlo portare a termine