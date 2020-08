Samp, quattro giocatori con il futuro in bilico

Brescia-Sampdoria potrebbe essere stata l’ultima partita in blucerchiato per diversi giocatori con il contratto ancora in bilico.

Gara non irresistibile, a tratti noiosa, conclusasi con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Mehdi Leris ed Ernesto Torregrossa.

I blucerchiati ora partiranno per le vacanze e si ritroveranno a Bogliasco solo a fine mese (il 23 o il 30 agosto). Non tutti però potrebbero far ritorno alla Sampdoria, molto dipenderà dal calciomercato e dai rinnovi in bilico.

Tra questi potrebbero esserci il difensore roccioso Colley, che non ha convinto appieno così come l’ex rossoblu Andrea Bertolacci. In bilico anche l’argentino Maroni mentre su Linetty è molto probabile che la società punti ancora.