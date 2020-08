Genoa, Perin: Il mio futuro non dipende solo da me

Conquistata ieri sera una salvezza più tormentata del solito il Grifone ora incomincia a ragionare sui numerosi prestiti, ben 15, che compongono la sua rosa, per programmare la prossima stagione che dovrà essere più serena di quella appena conclusa.

“Sono tornato dopo nove mesi che non giocavo, tornare era un’opportunità importante. Io servivo al Genoa, e il Genoa serviva a me. Il mio cartellino è di proprietà della Juve, non dipende solo da me. Il mio obiettivo è giocare con continuità”.

Il portiere dunque non chiude la porta anche se il suo futuro sembra distante viste le ottime prestazioni in una squadra allo sbando più totale.