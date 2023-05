Spezia, centrocampo anemico e squadra dipendente da Nzola

Le statistiche della stagione dello Spezia evidenziano un centrocampo anemico ed una squadra Nzola dipendente.

Così come il predecessore Luca Gotti, anche l’attuale tecnico dei liguri propone un centrocampo con cinque elementi. Due esterni a tutta fascia e tre interni di centrocampo. Probabilmente i titolari saranno gli stessi visti contro il Lecce nell’ultimo turno di Serie A: Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito e Reca. Si tratta, però, di un reparto che non trova facilmente la via della rete. Il centrocampista con più gol è il trequartista Daniel Maldini con tre reti, seguito da Albin Ekdal e Simone Bastoni, entrambi a quota due marcature. Appena 8 i gol in totale segnati dai centrocampisti della squadra ligure su 30 gol segnati. Un po’ pochi e questo è un dato che evidenzia ulteriormente come la squadra sia tremendamente dipendente dalle reti di N’Zola.