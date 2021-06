Samp Primavera: Sentiremo parlare di questo gruppo

La Sampdoria Primavera dice addio al sogno Scudetto. Al “Ricci” di Sassuolo i blucerchiati di Felice Tufano si fermano in semifinale di fronte all’Atalanta, al termine di una gara equilibrata e decisa dagli episodi. «La stagione è stata straordinaria e storica – afferma a caldo il tecnico -. Abbiamo chiuso la stagione in testa alla classifica, giocando un calcio propositivo. Abbiamo offerto un’idea di gioco messa in campo dai ragazzi in maniera meravigliosa, abbiamo chiuso con numeri pazzeschi, tante vittorie, una ripresa del campionato dopo lo stop da incorniciare, con solo tre sconfitte. Tutti gli ingredienti per un’annata straordinaria».

Gruppo. «Nell’economia della gara avremmo meritato qualcosa di più – prosegue Tufano -. Purtroppo il calcio è questo, dobbiamo raccogliere i cocci e pensare a tutto quello che di buono abbiamo fatto. Il bicchiere non lo vedo mezzo pieno ma colmo. I ragazzi devono essere soddisfatti di ciò che hanno fatto: evidentemente per fare uno step ulteriore di crescita dovevamo passare da questa delusione. Sono convinto che questo gruppo, per la sua bellezza, per la sua genuinità, per la sua compattezza, smaltita la delusione, farà tesoro di tutto e sicuramente sentiremo parlare di questi ragazzi».