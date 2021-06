Spezia, programmati i ritiri estivi delle Aquile

Dal 12 al 25 luglio sarà la Val Venosta ad ospitare il ritiro estivo degli uomini di Vincenzo Italiano; dal 28 luglio al 07 agosto, toccherà invece all’Alta Val di Non accogliere le Aquile

In vista della Serie A 2021/2022, le Aquile torneranno a svolgere la preparazione estiva nell’incantevole scenario delle Alpi.

Saranno infatti la Val Venosta e l’Alta Val di Non ad ospitare gli uomini di mister Italiano, che dopo aver ottenuto una storica salvezza al termine dello scorso campionato, proveranno a stupire ancora nel secondo campionato di Serie A a girone unico della loro storia.

Lo splendido borgo di Prato allo Stelvio (BZ), suggestiva località che sorge nel cuore della Val Venosta a 915 m s.l.m., e il Garden Park Hotel diventeranno la base operativa delle Aquile nella prima parte del ritiro estivo, ospitando i bianchi dal 12 al 25 luglio, dopo i primi giorni dedicati a test e visite mediche che si svolgeranno in riva al Golfo dei Poeti.

Dopo un breve stop rigenerante, le Aquile torneranno nuovamente al lavoro nel verde delle Alpi, spostandosi dall’Alto Adige al Trentino e più precisamente a Ronzone (TN) a 1085 m s.l.m., dove soggiorneranno all’Hotel Milano in località Fondo dal 28 luglio al 07 agosto, per poi concludere la fase dedicata al ritiro estivo e far rientro nel Golfo dei Poeti, dove proseguiranno nella preparazione in vista dell’esordio ufficiale.