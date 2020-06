Samp, nel tardo pomeriggio seduta a Bogliasco

Anti-vigilia di Sampdoria-Bologna. Continua a Bogliasco sotto gli occhi del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile scouting Riccardo Pecini la preparazione dei blucerchiati in vista della partita di domenica sera al “Ferraris” con i rossoblù.

Gruppi. Claudio Ranieri ha diviso nuovamente in due gruppi la squadra in base al minutaggio nella gara infrasettimanale di Roma: per i più impiegati all’”Olimpico” seduta rigenerante; per tutti gli altri – compreso Gonzalo Maroni – allenamento ad alta intensità con partitelle a pressione su campo ridotto.

Singoli. Sul fronte dei singoli Fabio Quagliarella è ancora alle prese con il suo lavoro individuale di recupero. Alex Ferrari porta invece avanti il personale protocollo in vista del rientro. Domani, sabato, appuntamento al centro sportivo “Mugnaini” nel tardo pomeriggio.