Samp, modalità di prevendita per la sfida di Coppa contro l’Alessandria

La Samp comunica che per la gara Sampdoria-Alessandria, in programma lunedì 16 agosto ore 21.00 stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale trentaduesimo di Coppa Italia 2021/22, la vendita dei biglietti sarà contingentata in base alla capienza al momento autorizzata per lo stadio, tenendo presente il distanziamento richiesto dalle normative anti-COVID-19.

Info. I biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente attraverso il portale sport.ticketone.it dai possessori di “Green Pass”. Come da indicazioni ministeriali non sarà consentita la vendita dei biglietti nei punti fisici ed ai botteghini stadio che resteranno chiusi il giorno della gara. La vendita inizierà martedì 10 agosto ore 10.00 e terminerà lunedì 16 agosto ore 21.00. Non sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo.

Modalità di accesso. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass).

Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono:

Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

Per accedere allo stadio sarà dunque obbligatorio presentare oltre al documento d’identità ed al tagliando di ingresso anche il Green Pass (si consiglia in formato digitale) con QR CODE e non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code. Coloro che avessero un Green Pass non valido o ne fossero sprovvisti non potranno accedere all’impianto seppur muniti di regolare biglietto e non potranno altresì richiedere il rimborso dello stesso.

Sono esclusi dalla limitazione i bambini sotto ai 12 anni compiuti.

Lavori. Si segnala inoltre che a causa dei lavori di ristrutturazione dei bagni delle gradinate Sud e Nord non saranno disponibili biglietti per i medesimi settori.

PREZZI

INTERO

UNDER 18*

TRIBUNA INFERIORE

40,00 euro

20,00 euro

DISTINTI

20,00 euro

10,00 euro

SETTORE OSPITI

20,00 euro

*nati a partire dal 1° gennaio 2004

Attenzione: tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

Voucher. Gli abbonati della stagione 2019/20 che sono in possesso del Voucher di rimborso potranno utilizzare lo stesso per l’acquisto del biglietto e l’importo verrà scalato dalla somma spettante.

Regole. I tifosi che assisteranno all’evento dovranno attenersi alle seguenti regole nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio dal COVID-19.

Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso dal personale preposto;

Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

Portare obbligatoriamente il pdf del biglietto d’ingresso stampato (non bastano la sola conferma dell’acquisto né il biglietto caricato sul cellulare);

Indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento;

Non introdurre striscioni e bandiere;

Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi;

Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati nel settore;

Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro in fase di accesso, di deflusso e permanenza all’interno dello stadio;

Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro quando si è in coda ai bar o presso i servizi igienici;

Consumare cibi e bevande solo seduti al proprio posto;

Seguire la segnaletica e le indicazioni degli steward per raggiungere il proprio posto;

Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni degli steward;

Prendere visione del Regolamento d’Uso 2021/22.

DIVERSAMENTE ABILI

In concomitanza con l’inizio della prevendita e fino alla chiusura della stessa, i portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti, potranno acquistare un tagliando del settore Distinti 1° anello 101 e 108 al prezzo di € 10.00 (fino ad esaurimento dei posti disponibili) recandosi solo ed esclusivamente presso il Service Center di via Cesarea 97r.

Documenti necessari:

Certificato di invalidità rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale, riportante espressa indicazione della percentuale d’invalidità.

Documento d’identità valido.

L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, potrà acquistare un biglietto allo stesso prezzo sempre nel medesimo settore.

La persona diversamente abile dovrà presentarsi ai tornelli dello stadio munito dei seguenti documenti:

Green Pass

Biglietto

Documento d’identità valido

Certificato di invalidità