Calcio – Levanto da Marassi senza resa

Levanto – Il Levanto abbandona la testa della classifica, ma (a parte che è pur sempre terzo) esce imbattuto dal “25 Aprile” grazie a una rimonta che sembra rivelarne la grinta tutta d’un pezzo, su cui dovrebbe potere far leva per l’intera stagione.

Rivieraschi infatti in svantaggio già all’8’ per via di una stangata da fuori area di Traverso, pareggio al 10’ di Tuvo imbeccato da Daniello, doppio dribbling e gol dal limite. In contropiede padroni di casa a segno poi nella ripresa due volte, con Boggiani all’ 8’ e Cerruti al 12’, ma è qui che viene fuori tutto il mordente biancoceleste…dapprima con una “testata” di Defilippi su corner di Barilari al 27’, quindi col definitivo pareggio di Righetti al 33’, su passaggio filtrante di Tuvo. Un palo di Righetti e un altro di Defilippi; allontanato alla mezz’ora della ripresa mister Dimitri Agata.

Questa infine l’odierna classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure: Golgo Pro Recco e Molassana Boero punti 9, Levanto e Caperanese 8, Bogliasco e Sammargheritese 7, Follo e Tarros Sarzanese 6, Little James 5, Magrazzurri, S. Desiderio, D. Bosco Sp e Marassi 4, Marolacquasanta e Vallescrivia 3, Cadimare 1.

Tabellino.

MARASSI – LEVANTO 3 – 3

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Daniello (83’ Toso), Zoppi (70’ Ambrosini), Defilippi, Catena, Rezzano, Del Vigo (83’ Callo), Righetti, Barilari, Tuvo. A disp. Zito, Lorenzini, Cappelletti, Motto, Bertagna, Messina. All. Agata.

MARASSI: Briola, Bossi, Cantoni, Cuneo A., Carrà, Casoria, Vahri, Cerruti, Traverso, Piccarreta, Giorgi. A disp. Ferraresim Ragazzi, Ottonello, Boschi, Cuneo G., Zanardi, Boggiani, Sorgona, Giordano. All. Boschi.

ARBITRO: Vergani di Savona.

MARCATORI: 8’ Traverso, 10’ Tuvo, 53’ Boggiani, 57’ Cerruti, 72’ Defilippi, 78’ Righetti.

Nella foto da sinistra il segretario Piergiorgio Bussani e il presidente Dimitri Queirolo