Samp, Iachini si candida per tornare blucerchiato

Samp in cerca di un allenatore dopo il no di Rino Gattuso a prendere il posto di Di Francesco.

Resta in pole Gianni De Biase ma non è l’unico nome. Si è auto candidato Beppe Iachini, mister indimenticata del ritorno in serie A dopo la cavalcata trionfale culminata nella finale play off vinta contro il Varese.

“L’unica cosa che posso dire con certezza è che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l’affetto e il cuore. Si è instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria è nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo augurarle le migliori felicità e fortune.”