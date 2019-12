Entella-Juve Stabia 2-0, vittoria all’inglese al Comunale

L’Entella si riprende il Comunale e batte 2 a 0 la Juve Stabia al termine di una partita ben giocata e tenuta sotto controllo dal primo all’ultimo minuto. Non vincevano da fine ottobre i ragazzi di Boscaglia che quest’oggi è tornato alle origini affidandosi nuovamente al 4-3-1-2 con Schenetti dietro a Manuel e Giuseppe De Luca.

Entella arrembante fin dai primi minuti di gioco e subito pericolosa con Eramo che si inserisce con i tempi giusti, ma trova la grande risposta di Russo. L’Entella continua ad attaccare e sfiora ancora il vantaggio con una combinazione tra Giuseppe e Manuel De Luca, ma anche in questa circostanza la sfera esce di un nulla. I biancocelesti concretizzano la supremazia territoriale a sei minuti dall’intervallo, quando Beppe De Luca, ottimamente servito da Eramo, fredda Russo portando in vantaggio i suoi. Quarto centro stagionale per la Zanzara che si conferma l’uomo più in forma dei biancocelesti.

Nella ripresa la Juve Stabia prova ad alzare il proprio baricentro senza, tuttavia, creare grossi problemi alla porta difesa da Nikita Contini. Boscaglia inserisce Toscano al posto di un positivo Settembrini e Mancosu per Manuel De Luca. L’Entella continua ad attaccare e a nove minuti dal novantesimo trova il gol del definitivo due a zero con capitan Mirko Eramo. La rete del centrocampista biancoceleste, prima in questo campionato, fa esplodere il Comunale e consegna una vittoria importantissima ottenuta contro una diretta concorrente per la corsa alla salvezza. Per la prima volta in stagione i biancocelesti riescono a segnare 2 gol e tornano a far rispettare la legge del Comunale.