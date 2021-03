Samp, gli impegni dei nove nazionali blucerchiati

Sono nove i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Danimarca – Mikkel Damsgaard

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo F: Israele-Danimarca (giovedì 25 marzo, ore 18.00, “Bloomfield Stadium” di Tel Aviv)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo F: Danimarca-Moldova (domenica 28 marzo, ore 20.45, “Arena Herning” di Herning)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo F: Austria-Danimarca (mercoledì 31 marzo, ore 20.45, “Ernst-Happel” di Vienna)

Gambia – Omar Colley

Qualificazioni CAN 2021, Gruppo D: Gambia-Angola (giovedì 25 marzo, ore 17.00, “Indipendence Stadium” di Bakau)

Qualificazioni CAN 2021, Gruppo I: Repubblica Democratica del Congo-Gambia (lunedì 29 marzo, ore 18.00, “Stade des Martyrs” di Kinshasa)

Giappone – Maya Yoshida

Amichevole: Giappone-Corea del Sud (giovedì 25 marzo, ore 11.20, “Nissan Stadium” di Yokohama)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, secondo turno – Gruppo F: Mongolia-Giappone (martedì 30 marzo, ore 12.30, “Fukuda Denshi Arena” di Chiba)

Norvegia – Morten Thorsby

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Gibilterra-Norvegia (mercoledì 24 marzo, ore 20.45, “Victoria Stadium” di Gibilterra)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Norvegia-Turchia (sabato 27 marzo, ore 18.00, “La Rosaleda” di Malaga)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Montenegro-Norvegia (martedì 30 marzo, ore 20.45, “pod Goricom” di Podgorica)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Ungheria-Polonia (giovedì 25 marzo, ore 18.00, “Puskas Arena” di Budapest)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Polonia-Andorra (domenica 28 marzo, ore 20.45, “Pepsi Arena” di Varsavia)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Inghilterra-Polonia (mercoledì 31 marzo, ore 20.45, “Wembley Stadium” di Londra)

Senegal – Keita Balde

Qualificazioni CAN 2021, Gruppo I: Congo-Senegal (venerdì 26 marzo, ore 17.00, “Massamba-Débat” di Brazzaville)

Qualificazioni CAN 2021, Gruppo I: Senegal-eSwatini (martedì 30 marzo, ore 18.00, “Lat Dior” di Thiès)

Repubblica Ceca – Jakub Jankto

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo E: Estonia-Repubblica Ceca (mercoledì 24 marzo, ore 18.00, “Le Coq Arena” di Tallinn)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo E: Repubblica Ceca-Belgio (sabato 27 marzo, ore 20.45, “Eden Arena” di Praga)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo E: Galles-Repubblica Ceca (martedì 30 marzo, ore 20.45, “Cardiff Stadium” di Cardiff)

Svezia – Albin Ekdal

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Svezia-Georgia (giovedì 25 marzo, ore 20.45, “Friends Arena” di Solna)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Kosovo-Svezia (domenica 28 marzo, ore 20.45, “Fadil Vokkri” di Pristina)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Svezia-Estonia (mercoledì 31 marzo, ore 17.45, “Friends Arena” di Solna)

Slovenia Under 21 – Nik Prelec

UEFA European Under 21 Championship 2021, Gruppo B: Slovenia-Spagna (mercoledì 24 marzo, ore 18.00, “Ljudski vrt” di Maribor)

UEFA European Under 21 Championship 2021, Gruppo B: Slovenia-Repubblica Ceca (sabato 27 marzo, ore 18.00, “Arena Petrol” di Celje)

UEFA European Under 21 Championship 2021, Gruppo B: Italia-Slovenia (martedì 30 marzo, ore 21.00, “Ljudski vrt” di Maribor)

