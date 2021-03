Genoa, domani la ripresa degli allenamenti a Pegli

Avanti con il mini-break di pochi giorni funzionale a organizzare i piani e raccogliere forze. Ancora riposo per i giocatori rimasti a disposizione del tecnico Ballardini che riprenderanno la regolare attività in settimana al Centro Signorini, puntando il navigatore in direzione della sfida interna, altro scontro diretto sulla via della salvezza, con la Fiorentina. Il match si giocherà al Ferraris sabato 3 aprile (ore 15, diretta SKY). Sono diversi i nazionali (Strootman si allenerà a Genova) partiti per rispondere alle convocazioni. Prima della ripresa lo staff tecnico, sulla base anche delle indicazioni aggiornate dal comparto medico diretto dal dottor Gatto, stilerà il programma e studierà i carichi per la settimana della pausa. Si profila un lavoro atletico con volumi importanti.