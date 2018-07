Samp, Giampaolo e i nuovi protagonisti nella notte di Temù

Mister Marco Giampaolo e i quattro nuovi arrivi: Omar Colley, Alex Ferrari, Jakub Jankto e Gabriele Rolando. Sono stati loro e – ovviamente – i tifosi presenti i protagonisti della Notte Blucerchiata di Temù.

Festa. In una piazza Pellegrinaggio in Adamello vestita per la festa i rappresentanti della Sampdoria si sono riuniti sul palco per portare i saluti del presidente Massimo Ferrero, per ringraziare le istituzioni locali e gli organizzatori della serata (su tutti Maglia 12 Milano) e per incontrare i numerosi sostenitori saliti in Alta Valle Camonica con l’intento stare vicino alla squadra anche in questa fase di preparazione.