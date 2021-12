Samp, figlia di Ferrero sul padre: E’ completamente fuori di testa

Emergono sempre più particolari in merito all’arresto del presidente della Samp Ferrero.

“Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa.

Io mi voglio levare da questo ginepraio”.

Lo afferma Vanessa Ferrero, riferendosi al padre Massimo, in una delle intercettazioni citate dal gip di Paola nell’ordinanza di custodia cautelare. Dai dialoghi intercettati emerge il difficile rapporto che la figlia, da ieri agli arresti domiciliari, ha con il padre.

“Invece di dire ‘amore scusa che ti ho messo in questa situazione di merda, a pagà la galera, quando i problemi sono miei non tuoi, perdonami figlia diletta’, così dovrebbe comportarsi. Io non c’ho manco i soldi per la spesa”. “Massimo Ferrero è un eccezionale commerciale ma è anche il peggiore nemico di se stesso. Oggi rischierebbe… di volere sempre di più… lui dice di non essere avido ma in realtà vuole sempre di più”. E’ un’altra frase delle intercettazioni, tra commercialisti, citate nell’ordinanza cautelare emessa dal gip di Paola nei confronti del presidente della Sampdoria dimissionario e altre persone accusate di bancarotta.