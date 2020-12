Samp, Ferrero al veleno: Diavolo miracolato domenica sera

Un Ferrero come al solito scatenato nei salotti televisivi, lontanissimo dallo stile Samp di Mantovani, non ha ancora digerito la sconfitta contro il Milan.

“Indiavolato? Anche miracolato, fa rima. Il pareggiotto ci stava. Ci sono stati degli errori. Il Var non può sbagliare, è una macchina gestita da un uomo. Se metti la Ferrari in mano a un neopatentato, la stai rovinando”.

Il presidente doriano si riferisce al rigore fischiato ai rossoneri: “La palla non andava verso la porta! Non commento perchè siamo in tv, l’arbitro mi ha detto che il nostro non è calcio di rigore, ma in altre situazioni mi hanno dato rigore contro”.