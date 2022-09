Samp, dietro a Giampaolo l’ombra minacciosa di D’Aversa

Nonostante le parole di rito il tecnico della Samp Giampaolo non è così saldo sulla panchina blucerchiata.

Terza sconfitta consecutiva ieri e penultima in classifica con appena due punti in sette giornate. Scotta la panchina di Marco Giampaolo, ma c’è anche da considerare la delicata situazione societaria, con il club in attesa di novità sul potenziale passaggio di mano al vertice. In questo momento, la Samp non potrebbe infatti puntare su un nuovo allenatore ed è per questo che è difficile l’esonero possa già arrivare. Nell’eventualità, l’unica vera alternativa sarebbe quella di richiamare Roberto D’Aversa: tuttora sotto contratto, l’ex tecnico blucerchiato vanta peraltro una media punti – 1,08 a partita contro 0,91 – superiore a quella del suo successore.