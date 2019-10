Samp, Di Francesco traballante: Pioli pronto

Panchina in bilico per il mister della Samp dopo un inizio da brivido di campionato con l’ultimo posto in classifica.

Partita da dentro o fuori, quella di sabato, per Eusebio Di Francesco. La Sampdoria è chiamata a svoltare e scrollarsi l’ultimo posto in classifica. Altrimenti il cambio in panchina diventerebbe inevitabile. E Stefano Pioli balza in pole per la panchina blucerchiata. Era già un’idea in estate, poi la scelta è ricaduta su Di Francesco. Ma la partita di sabato è determinante. La panchina della Samp traballa, Pioli in attesa degli eventi. Quello che doveva accadare quest’estate potrebbe avverarsi con qualche mese di ritardo.