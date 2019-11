Samp, Depaoli: Buon pareggio per la classifica

Sostanza, corsa e mille polmoni. Fabio Depaoli non molla mai l’osso, caratteristica particolarmente apprezzata dalla Sud. Non a caso Claudio Ranieri sta investendo molto su di lui, impiegandolo sia nel pacchetto a quattro difensivo che a centrocampo: con lui la squadra è più quadrata. «Un buon punto – comincia il numero 12 -, contro un avversario importante. Il mister ci chiede prima di difendere e poi di attaccare, e così stiamo facendo. Siamo più consapevoli, più solidi grazie a questi risultati. Nelle prime prendevamo troppi gol».

Ripartenza. Ultimo quarto d’ora in superiorità numerica, si poteva fare di più? «Dopo l’espulsione potevamo cercare con più forza la vittoria – risponde l’esterno -, ma è da qui che dobbiamo ripartire. L’Udinese? Ogni partita per noi è una finale, non vediamo la classifica. Proviamo sempre a vincere e se non succede almeno a pareggiare».