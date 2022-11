Entella-Pontedera, De Lucia: Vogliamo continuità di risultati

Neanche il tempo di godersi la vittoria di sabato scorso che l’Entella è pronta a scendere nuovamente in campo.

Oggi, con fischio d’inizio alle ore 17.30, diretta Eleven Sport e Sky Sport, l’Entella affronterà in trasferta il Pontedera. Alla vigilia è il portiere biancoceleste Victor De Lucia a presentare la sfida.

“Pochi allenamenti per prepararla, ma abbiamo tanta voglia di fare bene. Il successo di sabato ha portato entusiasmo e soprattutto ci ha consentito di allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi. Sappiamo benissimo che ci attende una partita tosta e che ci sarà da soffrire. Il Pontedera è una buonissima squadra, reduce da 7 punti nelle ultime tre partite, ma noi siamo una squadra forte e sono certo che andremo a fare una partita di livello”.

“Abbiamo obiettivi importanti, e per raggiungerli non possiamo permetterci passi falsi. In trasferta finora abbiamo mantenuto un buon rendimento, ma nel calcio tutto va molto velocemente. Quello che abbiamo fatto fin qui è stato importante, tuttavia, serve sempre grande concentrazione per mantenere alta l’intensità delle nostre prestazioni. In questo senso credo che la nostra forza possa essere il gruppo. Abbiamo una rosa lunga e competitiva, tutti ci sentiamo importanti e chi viene chiamato in causa è sempre pronto a dare il massimo per il bene della squadra“