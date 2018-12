Samp-Bologna, Giampaolo: Dovremo usare l’intelligenza

Il derby è alle spalle. La Sampdoria ha ottenuto un punto, utile a interrompere il trend negativo che durava da tre partite, ed ora vuole tornare ad assaporare il gusto dolce della vittoria.

«Bisogna ripartire facendo una grande partita, cercando la vittoria insieme ai nostri tifosi – afferma Marco Giampaolo alla vigilia della sfida con il Bologna -. Nell’arco di una stagione i momenti negativi ci stanno ma bisogna lavorare, onorando la maglia con partite ricche di contenuti, cercando di essere sempre credibili».

Intelligenza. «Il Bologna sa giocare un certo tipo di partite – prosegue il tecnico blucerchiato -. La squadra di Inzaghi si contrappone all’avversario creando densità e ha elementi abili sulle palle inattive. Sarà una gara difficile, che dovremo affrontare con grande intelligenza».

Salto. Giampaolo sottolinea anche l’atteggiamento che dovrà tenere la Samp in campo: «Alla mia squadra cerco sempre di far creare situazioni di gioco pulite, ma anche a saper giocare gare sporche. Nel derby abbiamo affrontato un avversario che cercava la profondità, provava a sfruttare i rimbalzi e le seconde palle: noi ce lo dobbiamo aspettare e reagire di conseguenza. Per giocare a calcio devi essere lucido e sereno, e il pari di domenica in parte ci ha restituito serenità. Ma non basta: bisogna continuare a lavorare e domani mi aspetto un salto di qualità».

Club. Le vicende che hanno riguardato il presidente Massimo Ferrero nei giorni scorsi non hanno distratto i lavori a Bogliasco. «La squadra pensa al campo, a lavorare e onorare sempre la maglia – conclude il mister -. Delle questioni burocratiche del club se ne occupano i dirigenti, noi pensiamo a fare il nostro lavoro al meglio».