Samp-Benevento, c’è subito Candreva a disposizione

Subito a disposizione. Arrivato a Genova in tarda mattinata, Antonio Candreva si è immerso nella nuova avventura a tinte blucerchiate. Dopo le foto di rito, primo allenamento a Bogliasco con i nuovi compagni in vista dell’esordio casalingo con il Benevento. Al termine della seduta sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri ha subito inserito il centrocampista – che ha scelto la maglia numero 87 – nella lista dei 25 convocati per la sfida del “Ferraris” in programma domani, sabato, alle ore 18.00. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.