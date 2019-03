Samp-Atalanta 1-2, Ko che allontana l’Europa

Sconfitta per la Samp che cede per 1-2 in casa contro l’Atalanta nella sfida per la zona Europa.

Succede tutto nel secondo tempo quando Zapata segna il gol dell’ex per lo 0-1 ospite, al ‘22 però Quagliarella segna ancora pareggiando i conti su calcio di rigore.

Quando però sembrava tutto fatto per il punto Gosens al ‘32 zittisce la Sud e condanna i blucerchiati al ko.

Sampdoria-Atalanta, 1-2

MARCATORI: s.t. 4′ Zapata, 22′ rig. Quagliarella, 32′ Gosens.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala (dal 13′ s.t. Bereszynski), Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (dal 39′ Defrel); Saponara (dal 45′ p.t. Ramirez); Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Jankto, Sau, Tavares, Ferrari, Tonelli. Allenatore: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello, Hateboer; de Roon, Freuler, Gosens; Gomez (dal 27′ s.t. Pasalic); Ilicic (dal 42′ s.t. Castagne), Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Palomino, Reca, Pessina, Ibanez, Colpani, Barrow. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Di Iorio di Vco e Posado di Bari. Quarto ufficiale: Marinelli di Tivoli. VAR: Rocchi di Firenze. AVAR: Tonolini di Milano.

NOTE: ammonito al 8′ s.t. Murru; recupero 1′ p.t.