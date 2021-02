Samp-Atalanta 0-2, blucerchiati sconfitti da una Dea cinica

Nonostante l’ottimo prova la Samp cede per 0-2 in casa contro un’Atalanta cinica e spietata.

Dopo la sconfitta in Champions con il Real, la squadra di Gasperini (squalificato e in tribuna) torna a vincere a Marassi contro una Sampdoria rimaneggiata in vista del derby di mercoledì con il Genoa. Sblocca Malinovskyi poco prima dell’intervallo, con un bellissimo sinistro. Nella ripresa gol annullato a Maehle, che poi serve Gosens per il 2-0.

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2

40′ Malinovskyi, 70′ Gosens

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Jankto (67′ Candreva), Thorsby, Ekdal, Damsgaard (67′ Ramirez); Verre (61′ Quagliarella), La Gumina (61′ Keita). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (59′ Pessina), Malinovskyi (83′ Miranchuk); Muriel (59′ Ilicic). All. Gasperini (in panchina Gritti)

Ammoniti: Freuler (A), Toloi (A), Ekdal (S), De Roon (A)