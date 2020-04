Salvini: Pastificio Novella non si è tirato indietro, lavoratori e azienda esempi da seguire

“Grazie allo storico Pastificio Novella di Sori in provincia di Genova perchè non solo ha alzato gli stipendi dei propri dipendenti per i mesi di marzo e aprile, ma ha anche donato 50 mila euro all’ospedale San Martino e 5mila alla Croce

Rossa di Sori”.

Lo ha dichiarato oggi il leader e senatore della Lega Matteo Salvini in merito all’impegno dell’azienda e dei lavoratori del noto pastificio sorese, che non si sono tirati indietro e continuano a lavorare con orgoglio in questo momento di emergenza coronavirus.

“Cuore, lavoro, professionalita’ – ha aggiunto Salvini – ci rialzeremo piu’ forti di prima”.