Il corretto uso delle protezioni facciali, le mascherine | Video

Una guida pratica su tutto ciò che occorre sapere sulle mascherine e sul loro uso consapevole

Tra i tanti video pubblicati su Youtube riguardo l’uso corretto delle protezioni facciali, le “mascherine”, per intenderci, ne abbiamo trovato uno che riteniamo sia davvero completo e professionale.

E’ stato fatto da un podologo, il Dottor Giuseppe La Guardia di Roma in collaborazione con il Dottor Giafranco Tarsitani, già Ordinario di Igiene presso l’Università degli Studio di Roma La Sapienza e primario dell’Unità operativa di igiene e tecnica dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

Il video spiega tutto ciò che occorre sapere sulle mascherine, dal come usarle in modo corretto, quando vanno indossate e contiene anche alcuni preziosi consigli sul come farle durare più giorni.

Il Dottor La Guardia ci spiega come il video sia il risultato di una ricerca bibliografica di articoli validati a livello internazionale, di consigli del primario di Igiene e Tecnica del Sant’Andrea di Roma, delle indicazioni che OMS e Ministero della Salute pubblicano sui loro siti, delle opinioni in questi giorni espresse sui media da virologi e studiosi italiani ed infine anche delle personali conoscenze acquisite in tanti anni di professione.

Il tutto è stato elaborato e riportato affinché fosse estremamente semplice e diretto, schematico e chiaro.

Abbiamo chiesto al dottor La Guardia cosa l’abbia spinto a fare tale video.

Lui ci risponde che è stato spinto da “una constatazione molto semplice. OMS e Ministero dicono che i malati sintomatici devono indossare le mascherine, ma di fatto è successo che tutti coloro che devono uscire di casa la indossano, sintomatici o meno.

D’altronde non si può pretendere che non lo facciano dal momento che basta accendere la tv per vedere persone che la indossano per strada, nelle faccende comuni, in ogni parte del mondo, a partire dalla Cina.

Oltre al fatto che il messaggio “è meglio se le mettessero tutti” era già stato espresso da altri prima di me, e la gente l’aveva recepito.

Dal momento in cui però quella era la raccomandazione, molti media si sono sempre preoccupati di parlare “solo” dei sanitari, degli ospedali pieni, dei numeri, al massimo del fatto che le mascherine scarseggiano. Senza nulla togliere alla grande importanza di queste tematiche.

Ufficialmente il problema delle mascherine indossate da tutti non esisteva. E con esso non esisteva il problema che venissero indossate male rappresentando quindi un rischio di contagio.

In poche parole si era creato uno scollamento tra le indicazioni che giungevano dall’alto e la vita della gente comune. Ho visto un vuoto informativo, ho visto questo scollamento, e ho deciso che andava riempito.

Uscendo nelle occasioni in cui è permesso, ho colto la necessità di portare alla gente comune una serie di nozioni necessarie a consentire un uso consapevole e corretto delle protezioni facciali, dal momento che insegnano solo a noi sanitari come usarle, ma ad oggi di fatto le utilizzano tutti.”

“Il video – precisa il Dottor La Guardia – è stato realizzato con il solo intento di provare a chiarire alcuni dubbi ed aiutare tante persone ad utilizzare consapevolmente i dispositivi di protezione facciali.

Non ha alcuna pretesa di porsi come punto di riferimento igienico-sanitario sulle norme comportamentali da rispettare durante questo periodo di emergenza, punto di riferimento che rimangonosempre l’OMS ed il Ministero della Salute”. (Video su Youtube del Dottor Giuseppe La Guardia di Roma).