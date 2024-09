Salvini oggi a Genova: togliere cittadinanza a immigrati che delinquono

“È fuori discussione che il centrodestra possa approvare Ius Scholae o Ius Soli, scorciatoie per la cittadinanza agli stranieri. Anzi, per la Lega proporremo una restrizione sia sui ricongiungimenti famigliari, che spesso aggirano la normativa, sia una legge apposita per togliere la cittadinanza agli immigrati che delinquono nel nostro Paese”.

Lo ha annunciato oggi il vicepremier ministro del Mit Matteo Salvini in visita a Genova per un sopralluogo alla nuova Torre Piloti (stasera sarà al Teatro della Gioventù in via Cesarea con il viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi e il sindaco Marco Bucci).

“Siamo già il Paese europeo – ha spiegato Salvini – che dà più cittadinanze rispetto a tutti gli altri, non c’è bisogno di inventarsi nulla. Andiamo a votare il referendum, siamo il Paese che concede più cittadinanze, secondo me il problema è esattamente il contrario, non darne di più e più in fretta, ma togliere la cittadinanza a chi non se la merita”.